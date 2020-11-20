В Україні зафіксовано рекордну добову кількість нових хворих на коронавірус. Стало відомо про ймовірне запровадження локдауну в Україні.
Антирекорд захворюваності на COVID-19
В Україні за добу офіційно підтверджено 14575 нових випадків коронавірусної інфекції. Це є найбільшим добовим приростом у країні від початку пандемії.
Всього в Україні на COVID-19 захворіло 598085 людей. При цьому 274324 українці одужали, 10598 – померли.
Ймовірне запровадження локдауну
Вже у грудні в Україні можуть запровадити жорсткі карантинні обмеження. Карантин вихідного дня, за словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, є своєрідною підготовкою до повного локдауну.
Перемир’я на Донбасі
На Донбасі за добу зафіксовано два факти порушення перемир'я бойовиками. Внаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця Об‘єднаних сил було поранено.
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