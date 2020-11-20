Уже декілька місяців Україна живе в умовах протиепідемічних обмежень, наразі – карантину вихідного дня.

В Україні зафіксовано рекордну добову кількість нових хворих на коронавірус. Стало відомо про ймовірне запровадження локдауну в Україні.

Антирекорд захворюваності на COVID-19

В Україні за добу офіційно підтверджено 14575 нових випадків коронавірусної інфекції. Це є найбільшим добовим приростом у країні від початку пандемії.

Всього в Україні на COVID-19 захворіло 598085 людей. При цьому 274324 українці одужали, 10598 – померли.

Ймовірне запровадження локдауну

Вже у грудні в Україні можуть запровадити жорсткі карантинні обмеження. Карантин вихідного дня, за словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, є своєрідною підготовкою до повного локдауну.

Перемир’я на Донбасі

На Донбасі за добу зафіксовано два факти порушення перемир'я бойовиками. Внаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця Об‘єднаних сил було поранено.

Головні новини України: що важливо знати 20 листопада 2020

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Автор: Аліна Вишневська