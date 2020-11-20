Жорсткі обмеження можуть запровадити упродовж грудня.

Вже у грудні в Україні можуть запровадити жорсткі карантинні обмеження.

Про це за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром, яка відбулася напередодні, розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні на сторінці у Facebook.

Карантин вихідного дня, каже Марцінків, є своєрідною підготовкою до повного локдауну в Україні.

Читайте такожПонад 60% українців проти запровадження повного локдауну в країні – опитування

"Ми говорили про карантин вихідного дня. Позиція Уряду, нажаль, незмінна - карантин вихідного дня буде. Крім того, навіть висловлена думка і прем'єр-міністр, навіть те, що я думав, що так буде, що це планова підготовка до повного локдауну в нашій країні. Озвучили цифри, що цей локдаун в такому песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, у такому оптимістичному - 20-25 грудня буде на декілька тижнів локдаун", - розповів міський голова.

Він додав, що мери вирішили щотижня зустрічатися з прем'єром для обговорення ситуації.

"Це буде катастрофа, якщо не дай Боже буде цей локдаун введений для економіки, особливо для малого і середнього бізнесу", - пояснив він.

Коронавірус: важливо знати кожному

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня.

17 листопада Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендації уряду пом'якшити карантинні обмеження, запроваджені у вихідні дні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован