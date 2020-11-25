Уже декілька місяців Україна живе в умовах протиепідемічних обмежень, наразі – карантину вихідного дня.

В Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху. На Донбасі снайпер терористів убив українського військового.

Захворюваність на COVID-19

В Україні за добу підтверджено 13882 нових випадки зараження коронавірусом.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіли 661858 українців, із яких 307778 - одужали, 11492 - померли.

Зміни до ПДР

В Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано чотири ворожих обстріли. У передмісті Авдіївки снайпер терористів вбив українського воїна 31-річного В'ячеслава Мінкіна.

Головні новини України: що важливо знати 25 листопада 2020

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Автор: Аліна Вишневська