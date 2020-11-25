В Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху. На Донбасі снайпер терористів убив українського військового.
Захворюваність на COVID-19
В Україні за добу підтверджено 13882 нових випадки зараження коронавірусом.
Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіли 661858 українців, із яких 307778 - одужали, 11492 - померли.
Зміни до ПДР
В Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано чотири ворожих обстріли. У передмісті Авдіївки снайпер терористів вбив українського воїна 31-річного В'ячеслава Мінкіна.
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