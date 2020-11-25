Зміни до ПДР набули чинності / Ілюстрація REUTERS

В Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Що змінилося для водіїв та пасажирів

  • Віднині водії та пасажири мають пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння - і за його межами. 
  • Водії таксі повинні забезпечити наявність ременів безпеки на передньому й задніх сидіннях, а також нагадувати пасажирам про необхідність їх використання.
  • Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.
  • Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх - вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.

Зміни для велосипедистів

  • Велосипедистам дозволено рух смугою для громадського транспорту.

Зміни для пішоходів

  • Пішоходи повинні обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.
  • У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи (п.4.4 ПДР України).

Раніше стало відомо, що українським водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язок зміни шин з літньої на зимову.

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Автор: Юрій Годован