Зміни до ПДР набули чинності / Ілюстрація REUTERS
В Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Читайте такожМВС до кінця року отримає 220 камер автофіксації порушень ПДР
Що змінилося для водіїв та пасажирів
- Віднині водії та пасажири мають пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння - і за його межами.
- Водії таксі повинні забезпечити наявність ременів безпеки на передньому й задніх сидіннях, а також нагадувати пасажирам про необхідність їх використання.
- Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.
- Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх - вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.
Зміни для велосипедистів
- Велосипедистам дозволено рух смугою для громадського транспорту.
Зміни для пішоходів
- Пішоходи повинні обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.
- У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи (п.4.4 ПДР України).
Раніше стало відомо, що українським водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язок зміни шин з літньої на зимову.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram