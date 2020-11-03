Уже декілька місяців Україна живе в умовах карантину, який запровадили задля протидії поширенню коронавірусу.

У МОЗі констатували, що ситуація з COVID-19 в Україні близька до катастрофи. Наступного тижня в Україні, за даними ЗМІ, мають намір посилити карантин.

Ситуація з коронавірусом

За добу в Україні коронавірусну інфекцію діагностували у 8 899 людей.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 411 093 українці, 168 868 людей одужали, 7 532 – померли.

За словами очільника МОЗу Максима Степанова, ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні близька до катастрофи.

Карантин в Україні: перспектива посилення

З наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження. За даними ЗМІ, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

Наразі ж Рада зробила крок до посилення штрафів за відсутність захисних масок у будівлі й транспорті.

Розгляд КСУ закону про мову

Конституційний суд розглядає подання щодо конституційності закону про мову. Тим часом під будівлю суду представники громадської організації "Українська дія" принесли голові КСУ Олександру Тупицькому "квиток до Ростова".

Сам Тупицький тим часом озвучив мету КСУ щодо мовного закону.

Рішення КСУ про електронні декларації

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому КСУ необхідно розпустити. За його словами, дуже важливо зберегти роботу антикорупційних органів.

Президент також заявив, що дії КСУ практично "обнулили" всі зусилля України по боротьбі з корупцією.

Євросоюз закликав Україну відновити електронне декларування.

Протести євробляхерів і ФОПів у центрі Києва

До Верховної Ради у Києві вийшли на протест "євробляхери", а також на акцію вийшли підприємці, ФОП і малий бізнес. У зв’язку із протестами в усьому урядовому кварталі було заблоковано рух.

Перемир’я на Донбасі

На Донбасі російські окупаційні війська відновлюють окопи й укріплення на передовій та облаштовують другу лінію оборонних рубежів.

Один український військовослужбовець був поранений пострілами окупантів.

Головні новини України: що важливо знати 3 листопада 2020

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Автори: Аліна Вишневська, Катерина Пулатова