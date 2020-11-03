Голова КСУ зазначив, що не може повідомити деталі, оскільки коментувати не прийняте рішення судом заборонено.

У мовному законі Конституційний суд України намагається покращити питання національності, культури, "язика" українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий", відповідаючи на запитання щодо розгляду судом конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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Тупицький зазначив, що не може повідомити деталі, оскільки коментувати не прийняте рішення судом заборонено, і якщо він це зробить, то буде змушений взяти відвід зі справи.

"Але я скажу одне: напевно важко уявити, що суд у неконституційний спосіб виступить проти народу України, а не буде старатися покращити питання національності, культури, "язика" українського народу. В цьому законі немає особливих проблем. Є питання національних меншин і т. д. Парламентарії краще за мене знають, що на черзі прийняття ще одного закону, який взагалі має врегулювати це питання. Чому занепокоєне ОПЗЖ? Тому що той другий закон, який врегулює мовні питання, чомусь не приймається", - сказав Тупицький.

Конституційна криза в Україні

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На переконання авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Дмитро Хилюк