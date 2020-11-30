Уже декілька місяців Україна живе в умовах карантинних обмежень, запроваджених з метою стримування поширення коронавірусу.

Кількість нових хворих на COVID-19 за добу зросла на майже 10 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

За добу в Україні виявили 9946 нових випадків зараження коронавірусом.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіли 732625 українців, із яких 345149 осіб одужали, 12327 - померли.

Перемир’я на Донбасі

Російсько-окупаційні війська за добу чотири рази знехтували домовленостями, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Зокрема, крім обстрілів, було зафіксовано висування диверсійно-розвідувальної групи противника та ворожий БПЛА.

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Автор: Аліна Вишневська