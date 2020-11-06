Кількість хворих на COVID-19 за добу в Україні зросла на майже 10 тисяч осіб. Верховна Рада запровадила штрафи за неносіння захисних масок.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу хворобу COVID-19 діагностували у 9 721 особи. При цьому Вилікувалися 10 762 людини.
Всього у країні офіційно підтверджено 440 188 випадків коронавірусної інфекції. Одужали від недуги 195 544 українці, померли – 8 125 хворих.
Штрафи за неносіння масок
Верховна Рада ухвалила закон, яким встановлюється, що за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надітих респіраторів або захисних масок, які закривають ніс та рот, накладатиметься штраф у розмірі від 170 до 255 гривень.
Карантин вихідного дня
Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного вікенду. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, закриють усе, крім критичної інфраструктури - продуктових магазинів та аптек.
Тим часом Кабміні заявили, що наразі не розглядають питання введення тотального карантину.
Реакція на заяву Кравчука про вибори на Донбасі 2021
Депутатів Верховної Ради обурила заява голови делегації України в Тристоронній контактній групі, екс-президента України Леоніда Кравчука щодо підготовки "Плану спільних кроків" для ТКГ. Згідно з ним, у разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО, передбачається проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.
Перемир’я на Донбасі
Збройні формування Російської Федерації та її найманці за добу 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українським військовим довелося відповідати на вогонь противника.
Головні новини України: що важливо знати 6 листопада 2020
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