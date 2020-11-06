Нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський вважає, що штраф за порушення правил щодо карантину людей має бути зменшений.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський пояснив, від чого залежатиме конкретна сума штрафу за неносіння маски.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

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Говорячи про ухвалений закон, депутат зазначив, що не очікує ближчим часом "карколомної" кількості штрафів, а очікує виконання громадянами елементарної вимоги щодо носіння масок.

Відповідаючи на запитання щодо того, що в законі розмір штрафу варіюється від 170 до 255 гривень, та від чого це залежить, Монастирський пояснив, що це "традиційна "вилка", яка використовується за таке правопорушення".

"Відповідно, наскільки людина реагує. Наприклад, якщо ситуація, яку ми бачили сьогодні, - там людина, просто вже самі люди виштовхують (з транспорту - УНІАН), а вона каже: "Я принципово не вдягну маску, так не буде", - звичайно, я думаю, що штраф має бути максимальним в цьому випадку", - пояснив він.

Так, за його словами, головна ідея цього закону - не в тому, щоб покарати, а в тому, щоб люди носили маски.

Монастирський також зауважив, що в Кодексі України про адміністративні правопорушення за порушення правил щодо карантину людей передбачається покарання у вигляді штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень.

"Вважаю, що ця стаття потребує доопрацювання. Але вважаю, що ми це зробимо окремо", - сказав він і додав, що за півроку існування цієї норми за нею було накладено лише до 10% штрафів.

Голова комітету висловив думку, що цей розмір штрафу завеликий і він має бути зменшений. "Я бачу і передбачаю, що найближчим часом ми будемо переглядати, пропонувати переглянути цю норму (про 17 тис. грн - УНІАН). Як бачимо, вона не діє", - підсумував він.

Штрафи за неносіння масок:

Сьогодні, 6 листопада, Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19 (№ 3891).

За це рішення, без обговорення та з подальшим внесенням техніко-юридчних правок, проголосували 262 народних депутата із 344 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом, встановлюється, що перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).

Крім того, законом передбачається реалізація повноважень виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про такі адміністративні правопорушення, а також реалізація повноважень органів Національної поліції, органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо складання протоколів та розгляду справ про таке адмінправопорушення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

4 листопада на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності міністр охорони здоров'я Максим Степанов, говорячи про положення законопроекту № 3891, зауважив, що "штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного порушення виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв".

Накладати такий штраф можуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування, додав Степанов. Водночас, за його словами, рішення про накладення штрафу можна буде оскаржити протягом 10 днів.

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Автор: Тетяна Поляковська