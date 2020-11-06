За словами нардепів, Кравчук не узгоджував з ними таку пропозицію.

Народних депутатів Верховної Ради обурила заява голови делегації України в Тристоронній контактній групі, екс-президента України Леоніда Кравчука щодо підготовки «Плану спільних кроків» для ТКГ. Згідно з ним, у разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО, передбачається проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами нардепів, Кравчук не узгоджував з ними таку пропозицію.

Як сказав член фракції «Слуга народу» Віталій Безгін, заява Кравчука наражає на небезпеку і владу, і взагалі дискредитує українських членів ТКГ.

«Напевно, це трішки по граблях пана Фокіна в нас пішло. І, я думаю, що якщо у представників ТКГ є план (а він, вочевидь, є, тому що ми вже мали спілкування з паном Рєзніковим з цього приводу), то спочатку потрібно це, мабуть, проговорювати (бодай в закритому режимі) з парламентарями і тільки після цього робити якісь заяви, які, зокрема, носять контроверсійний характер», - зазначив він.

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Член фракції «Європейська солідарність» Михайло Забродський вважає, що заява Кравчука є популістичною.

«Це просто чергова спроба продемонструвати хоч якусь активність в ТКГ, тому що так званий «план Кравчука» (якщо взагалі можна оперувати таким поняттям), він є нічим іншим, як міксом з усіх пропозицій, які до цього вносились або окремо, або комплексно (як, наприклад, формула Штайнмайєра)», - зазначив депутат.

Член фракції «Голос» Роман Лозинський не розуміє, навіщо на окупованій території зараз проводити вибори.

«В який спосіб вибори? Для чого: для того, щоб легітимізувати бойовиків? Щоб обрали вчорашніх терористів сьогоднішньою владою в Україні? Це хоче Кравчук, коли йому вночі щось наснилося, а на ранок він виходить з планом? Це не позиція держави Україна. Це в барі обговорюють? В кафе? Вдома в Кравчука? Це незрозуміло. Хто це обговорює зрештою? Тому, хай Кравчук не робить тих самих помилок, що Фокін, тому що закінчить так само, як Фокін: відставкою і забуттям в історії країни», - обурився він.

П'ять пунктів нового Плану дій щодо Донбасу

Раніше голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив ЗМІ, що українська сторона підготувала план для створення умов для проведення місцевих виборів в ОРДЛО 31 березня 2021 року.

Планом передбачено припинення збройного конфлікту, повна демілітаризація ОРДЛО і розпуск незаконних збройних формувань. Після цього Україна повинна взяти під контроль кордон з РФ і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність.

За словами Кравчука, сьогодні цей план буде направлений координатору ТКГ, спецпредставнику чинного голови ОБСЄ Хайді Грау.

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Автор: Денис Прядко