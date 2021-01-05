Діти народилися сьогодні вночі, пологи були передчасними.

В Ужгородському міському пологовому будинку 20-річна жінка народила четвірню – трьох хлопчиків та дівчинку.

Про це у Facebook повідомив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.

«Четвірня – троє хлопчиків та дівчинка – народилася сьогодні вночі в Ужгородському міському пологовому будинку. Про це повідомив мені головний лікар закладу Олег Онопко. Пологи були передчасними, на 30-му тижні вагітності. Дітки народилися вагою 1260 грамів, 1300 грамів, 1300 грамів та 1460 грамів, за допомогою кесаревого розтину, малята – у палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Життю мами та діток нічого не загрожує», - розповів він.

Мер зазначив, що породілля – із села Калини Тячівського району, це її перші пологи.

Як повідомив УНІАН лікуючий лікар породіллі Руслан Федько, вагітність була із ускладненнями. З 23-го тижня вагітності жінка перебувала в Ужгородському пологовому будинку, доти спостерігалася у дільничного лікаря.

За словами Федька, народжувала породілля за допомогою кесаревого розтину в цілому оплодневому міхурі.

Читайте такожУ Черкасах заражена коронавірусом жінка народила під зачиненими на замок дверима лікарні (відео)«Унікальність цієї операції в тому, що третій плід в цілому оплодневому міхурі був розвернутий із поперечного положення в сідничне передлежання, а відтак теж народжений в цілому оплодневому міхурі», - розповів лікар.

Він додав, що таку методику застосовують з метою максимального убезпечення головного мозку недоношеної дитини від будь-яких механічних потрясінь, що може призводити до ускладнень перебігу неонатального періоду.

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Автор: Наталія Петерварі