Як повідомив аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» Андрій Сухарина за результатами опитування, загрози сепаратизму у Закарпатській області немає.

53% жителів Закарпаття виступають проти ідеї подвійного громадянства.

Читайте такожУ МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне громадянство (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Андрій Сухарина повідомив під час публічної дискусії на тему: “Закарпаття як український фронтир: які суспільні настрої у найбільш західному регіоні України”, представляючи результати соцдослідження, де є загальна вибірка серед населення регіону й окрема вибірка серед представників національних меншин.

При цьому він зазначив, що 34% респондентів підтримують ініціативу щодо запровадження в Україні подвійного громадянства. В той же час серед представників національних меншин понад половина опитаних - 52% - повністю або частково підтримують ймовірне подвійне громадянство, а проти лише 12%.

За його словами, опитувані зазначили, що основна мотивація отримання закордонного паспорту для жителів Закарпаття полягає у можливості отримати працевлаштування за кордоном (54,4%), а також для постійного проживання в іншій країні (40,8%). Серед національних меншин ця мотивація ще більш помітна, де на можливість працевлаштування вказували 9 з 10 опитаних.

Сухарина додав, що, згідно з результатами опитування, «загрози сепаратизму в Закарпатті немає», тому що лише 3% опитаних бачать Україну як федерацію і лише 0,5% говорять про сепаратизм. Він зазначив, що серед представників національних меншин також не фіксується підтримки сепаратизму чи федералізації (2% і 5% відповідно).

Водночас Сухарина додав, що 31% опитаних представників нацменшин не відповіли на це запитання і сказали, що важко їм визначитися. За його словами, ці люди трохи ізольовані від загального політичного дискурсу. Він зазначив, що на Закарпатті опитані, в першу чергу, ідентифікували себе як жителі регіону.

«Саме по собі це не є загрозою сепаратизму, але це постійно треба тримати в умі, якщо ми не хочемо колись зіткнутися з цією проблемою», - наголосив Сухарина.

Крім того, за даними опитування, на Закарпатті збільшується підтримка тези про перебування у складі унітарної України з розширеними повноваженнями місцевих рад і громад у сфері розподілу та спрямування бюджетних коштів і місцевих доходів, що є загальним трендом децентралізаційних процесів.

Також опитування показало, що серед населення Закарпаття загалом спостерігається високий рівень толерантності до представників різних національностей. При цьому зазначається, що серед оцінок відносно велика кількість негативних є тільки стосовно росіян (що можна пояснити війною) та ромів. Однак, і стосовно цих етнічних груп кількість неприязні не перевищує 13%. Дещо гіршою є ситуація з толерантністю серед представників національних меншин Закарпаття. Так, відносно високі показники несприйняття фіксуються стосовно ромів (24%) та арабів (19%). Трохи гірше сприйняття росіян і американців (11% і 8% відповідно).

Опитування було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології 24 серпня - 6 вересня 2020 року. Загалом було опитано 1 тис. респондентів – 500 респондентів за репрезентативною вибіркою в Закарпатській області (в 6 містах та 15 селах) та 500 респондентів з числа національних меншин (з них 300 угорці та 200 представники ромської, румунської та словацької громад) у місцях компактного проживання. Максимально випадкова похибка вибірки (без урахування додаткової вибірки національних меншин та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 4,4% з ймовірністю 0,95.

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Автор: Надя Пришляк