За інформацією поліції, медики незаконно виписали майже 3 тисячі рецептів на наркотичні речовини.

У Запоріжжі поліція повідомила про розкриття двох лікарів-наркологів, які незаконно виписували рецепти на наркотичні речовини.

«Правоохоронці встановили, що два лікаря-нарколога одного з приватних медичних закладів міста Запоріжжя виписували громадянам рецептурні бланки на придбання наркотичних лікарських препаратів без відповідних показань», — розповіли у Відділі комунікації поліції Запорізької області.

15 лютого поліція провела обшук у медичному центрі. Правоохоронці вилучили майже 400 медичних карток пацієнтів, печатки та медичну документацію.

Читайте такожВ Австралії медаліста Олімпійських ігор звинувачують у створенні наркокартелюТого ж дня, працівники поліції обшукали одну з аптек на проспекті Металургів, де наркозалежні за рецептами купували наркотичні лікарські засоби. В аптеці вилучили близько трьох тисяч рецептів, виписаних зазначеними лікарями.

Поліція вважає, що медики заробляли таким чином принаймні з серпня 2020 року.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Лікарям може загрожувати від двох до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Автор: Катерина Комолова