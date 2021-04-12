Місцева влада вирішила підтримати підприємців під час карантину.

У Житомирі кафе та ресторанам дозволили відкрити літні майданчики з вимогою дотриманням протиепідемічних вимог.

Читайте такожУ Житомирі близько тисячі підприємців вийшли на «карантинний» протест (фото)Про це повідомляє прес-служба Житомирської міськради.

Зазначається, що виконавчий комітет міської ради погодив розміщення відкритих майданчиків 16-м суб’єктам господарювання. Дозвіл надано на два місяці з метою перевірки, наскільки підприємці будуть дотримуватися усіх норм.

«Розумію, що під час карантину бізнес має збитки. Тому робимо це за спрощеною системою. Підприємці мають лише подати заявку на розміщення та ескіз майданчика. Вже подано 53 заявки, вони опрацьовуються. Такий алгоритм діяв і минулоріч, коли пандемія тільки почалась», - заявив міський голова Сергій Сухомлин.

Підприємців зобов’яжуть дотримуватися протиепідемічних правил та розміщувати майданчики виключно у межах фасаду стаціонарного закладу ресторанного господарства зі збереженням вільних проходів, проїздів у вхідні брами будинків. Також серед вимог – озеленення території літньої тераси та небрендовані меблі з натуральних матеріалів.

Карантин в Житомирі

3 березня у Житомирській області запроваджено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

За минулу добу в регіоні зафіксовано 349 нових випадків коронавірусу.

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Автор: Світлана Макринська