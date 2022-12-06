Терехов зазначив, що ялинка вже завезена, починається процес її декорації.

Новорічна ялинка в Харкові буде встановлена на станції метрополітену, що наразі є безпечніше, ніж встановлювати її на головній площі міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зазвичай ми наряджали нашу ялинку-красуню на найбільшій площі Європи в Харкові, але зараз це неможливо зробити. Тому було прийнято рішення, щоби наряджати ялинку на станції метро в метрополітені. Це безпечно", - зазначив він.

Терехов повідомив, що ялинка вже завезена і зараз починається процес її декорації.

Війна в Україні і святкування Нового року

В Україні ідуть палки дискусії щодо доречності встановлення новорічних ялинок, зважаючи на воєнний стан та відключення електроенергії.

Наприклад, уКиєві цього року святкову ялинку прикрасять енергозберігаючими гірляндами. На верхівці новорічного дерева встановлять Герб України. Головна ялинка України в цьому році буде висотою в 12 метрів, що майже в три рази менше, ніж минулого року.

У Запоріжжі більшість учасників опитування, проведеного онлайн міською владою, висловилися проти встановлення ялинки в місті під час війни.

В Івано-Франківську буде символічна ялинка з малюнків і не буде ілюмінації.

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