У разі відмови людей виконувати вимоги поліції передбачено адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

Для того, щоб не допустити масового скупчення людей на новорічні свята, правоохоронці можуть обмежити вхід на Софіївську площу, де знаходитиметься новорічна ялинка.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

"Поліція може обмежити доступ до території, і вони там не зберуться. Якщо буде введена така заборона, то поліція за законом має право обмежити доступ людей до таких місць", - заявив Крищенко.

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Крищенко також додав, що в разі відмови людей виконувати вимоги поліції передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

Карантин в Україні

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

25 листопада в Кабміні допустили введення тотального карантину на новорічні свята.

В уряді почали говорити про так зване "інтелектуальний локдаун". За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, так званий "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.

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Автор: УНІАН