12-метрова ялинка буде оздоблена дуже важливою прикрасою.

Уже цього тижня в Києві має розпочатися встановлення новорічної ялинки на Софійській площі, тож УНІАН дізнався, як вона виглядатиме цього разу.

У коментарі УНІАН керівниця ТОВ "ГЛОБАР-ДЕКОР" Надія Тутенко розповіла про концепцію цьогорічної ялинки.

"Концепція буде патріотична і прикрашатиме ялинку Герб. Стосовно всього іншого – поки такої інформації надати не можу", - сказала вона і додала, що висота штучної ялинки – 12 метрів.

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Тутенко нагадала, що "минулого року було ухвалене колегіальне рішення: поки у нас війна в країні, то на ялинці буде розміщений Герб, а різдвяна зірка до нас повернеться вже з перемогою".

Крім того, на запитання щодо вартості встановлення ялинки, вартості іграшок та обслуговування електрики, Тутенко зауважила, що конкретні суми назвати складно.

"Стосовно вартості – важко сказати. Оскільки це ялинка, яка є нашим надбанням. І іграшки – також. Тому по вартості оцінити її на сьогоднішній день важко", - сказала Тутенко.

Вона уточнила, що йдеться про встановлення того обладнання, яке вже є у них в наявності. "Ми це встановлюємо за власний рахунок, коштів з державного бюджету не витрачається на цей проект", - нагадала керівниця компанії.

Тутенко також додала, що вони оплачуватимуть і електрику. "Ми будемо, звісно, оплачувати електрику. У нас там стоять лічильники, є підключення, яке ми оранізовували вже дуже-дуже давно на Софійській площі. Там стоїть лічильник і ми по лічильнику, за договором з "Київенерго", завжди оплачуємо електрику", - сказала вона.

Новорічна ялинка в Києві - коли встановлять

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 27 листопада, мер Києва Віталій Кличко заявив, що у зв’язку з відзначенням Різдва за новоюліанським календарем, ялинку на Софійській площі в Києві цього року розпочнуть встановлювати раніше - до 6 грудня.

Місто грошей на це не витрачатиме: ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, усе ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане з цим, бере на себе ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

У Київській міській військовій адміністрації зауважили, що монтажні роботи розпочнуться 3 грудня, а відкриття ялинки заплановане на 6 грудня. Стоятиме вона до 10 січня. Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.

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