Місто на ялинку грошей не витрачатиме, її встановлять та прикрасять за рахунок меценатів.

У зв’язку з відзначенням Різдва за новоюліанським календарем, ялинку в Києві цього року розпочнуть встановлювати раніше - до 6 грудня.

Як повідомив у Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко, головну ялинку країни цього року, за традицією, буде встановлено на Софійській площі. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці.

"Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії", - зауважив міський голова.

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Він додав, що відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане з цим, бере на себе ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

"Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено. Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва", - написав Кличко.

Мер також уточнив, що оскільки цього року Різдво відзначається за новоюліанським календарем, то ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше - до 10 січня.

Крім того, Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі також зазначила, що на Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань.

"Таке рішення, в цілях дотримання безпекових норм, ухвалили на Раді оборони Києва. Але новорічна ялинка буде!", - йдеться у повідомленні.

У КМВА зауважили, що монтажні роботи розпочнуться 3 грудня, а відкриття ялинки заплановане на 6 грудня. Стоятиме вона до 10 січня.

Новий церковний календар

Раніше священик Православної церкви України Георгій Коваленко зауважив, що лише досить незначна кількість парафій і монастирів залишились на старому стилі, але вони є навіть в Києві. Він нагадав, що за новим календарем, 6 грудня святкуватимуть Миколая, 24 грудня – Святвечір, 25 грудня – Різдво, а 6 січня – Богоявлення, Водохрещу.

Коваленко також назвав міфом розмови про консервативність вірян. За його словами, "більш консервативними у нас, напевно, під впливом руського міра, є віряни скоріше Московського патріархату".

Він додав, що для нього певною несподіванкою було як власне відчуття від переходу, так і те, що говорять "наші реальні парафіяни". "Тобто виявилося, що ми не прив'язані до календаря як цифри, а ми прив'язані до свята", - зауважив священик.

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