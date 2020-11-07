Вночі у Харкові невстановлені особи обстріляли будівлю Почесного консульства Азербайджанської Республіки. Пробиті вікно і вхідні двері, постраждалих немає.

Поліція бере під свою охорону всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії в Україні.

Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив сьогодні, інформує Управління комунікації Нацполіції.

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Нагадується, що сьогодні вночі до поліції Харківської області надійшло повідомлення про те, що будівлю Почесного консульства Азербайджанської Республіки обстріляли невідомі особи. Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

«Поліція зробить все для того, аби затримати осіб, причетних до цього зухвалого злочину, та спрямовує свої зусилля, щоб не допустити міжетнічних конфліктів на території нашої держави. Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії найближчим часом будуть взяті під охорону поліції. Закликаємо всіх, а особливо представників діаспори, громадян обох держав, котрі перебувають на території України, до терпимості та толерантного ставлення один до одного», - наголосив Клименко.

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 7 листопада, у Харкові невстановлені особи обстріляли будівлю Почесного консульства Азербайджанської Республіки.

Було зроблено 6 пострілів. Пробиті вікно і вхідні двері. Оскільки вночі в офісі нікого не було, постраждалих немає. За інформацією консульства, камери відеоспостереження зафіксували двох молодиків зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником.

Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що пов’язують обстріл свого консульства у Харкові з нещодавніми погрозами радикальних вірменських сил на адресу дипломатичних місій і членів місцевих азербайджанських громад.

Бої в Нагірному Карабасі: що відбувається в регіоні

Нова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили один одного в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ЗС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

В Азербайджані заявили, що в ході успішного наступу взяли під контроль кілька сіл Нагірного Карабаху, але у Вірменії цю інформацію заперечували.

Обидві сторони заявляють, що завдали противнику страшних втрат, що налічують сотні вбитих і десятки знищених одиниць бойової техніки.

У ніч на 10 жовтня глави МЗС обох країн домовилися припинити вогонь в Нагірному Карабасі з 12:00 в гуманітарних цілях: сторони мали обміняти військовополонених, утримуваних осіб і тіла загиблих. Попри це, бойові дії тривають. Сторони звинувачують одна одну у зриві перемир'я.

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Автор: Вікторія Токарєва