У Бахмуті через обстріли рятувальники призупинили пошукові роботи на зруйнованій рембазі залізниці.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"У зв'язку із небезпекою особовому складу через обстріли в безпосередній близькості, наразі призупинено проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу двоповерховій будівлі ремонтної бази залізниці в місті Бахмут… Роботи будуть продовжені 31 липня 2022 р.", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всього внаслідок події загинула 1 особа, під завалами можливе перебування ще 2 осіб.
Будівля ремонтної бази залізниці в м. Бахмут зазнала руйнувань внаслідок обстрілу вночі.
О 10:25 рятувальники приступили до проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на місці руйнування.
Раніше повідомлялось, що з-під завалів було вилучено тіло чоловіка (анкетні дані уточнюються).
Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 30 липня 2022 найактивніші бої з російськими окупантами тривають на Сході України. За даними Генштабу, загарбники намагаються вести штурмові дії з різних напрямків, але без успіху.