Наразі відомо, що внаслідок події загинула 1 особа, під завалами можливе перебування ще 2 осіб.

У Бахмуті через обстріли рятувальники призупинили пошукові роботи на зруйнованій рембазі залізниці.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У зв'язку із небезпекою особовому складу через обстріли в безпосередній близькості, наразі призупинено проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу двоповерховій будівлі ремонтної бази залізниці в місті Бахмут… Роботи будуть продовжені 31 липня 2022 р.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього внаслідок події загинула 1 особа, під завалами можливе перебування ще 2 осіб.

Будівля ремонтної бази залізниці в м. Бахмут зазнала руйнувань внаслідок обстрілу вночі.

О 10:25 рятувальники приступили до проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на місці руйнування.

Раніше повідомлялось, що з-під завалів було вилучено тіло чоловіка (анкетні дані уточнюються).

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 30 липня 2022 найактивніші бої з російськими окупантами тривають на Сході України. За даними Генштабу, загарбники намагаються вести штурмові дії з різних напрямків, але без успіху.

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