У Києві 27 листопада відбувся конкурс для пишних і розкішних дівчат з усієї України.

Переможницею конкурсу Miss top world plus size Ukraine2020 стала 29-річна дівчина з Одеси Наталя Степановська.

Вона є власницею малого бізнесу, має вищу освіту у сфері фінансів. У попередньому КМС, чемпіонка України з веслування на байдарках. Також брала участь у модних показах, одним з яких є показ Andre Tan в Одесі.

Конкурс проходив у декілька етапів, першим з яких була фотозйомка у білизні.

Протягом 3-х днів тривала підготовка. На фіналі 23 конкурсантки продемонстрували національний костюм, дизайнерські сукні та вихід у вечірніх вбраннях.

Одним із талантів Наталі є дизайн суконь, одну з якої вона продемонструвала на конкурсі національних костюмів та власноруч зробила дизайнерський вінок.

Наталя Степановська наступного року поїде представляти Україну на міжнародному конкурсі краси. Вона мріє про професійну кар’єру моделі.

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Автор: УНІАН