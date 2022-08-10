Клієнтів жінка підшукувала в тренажерних залах.

Одеситка вивозила за кордон чоловіків призовного віку під виглядом опікунів прийомного сина.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Встановлено, що 29-річна жінка в Одесі, в тренажерних залах, підшукувала чоловіків, що ухиляються від мобілізації, та пропонувала їм допомогу у виїзді до сусідньої країни. Допомога полягала у виготовленні фіктивних документів про опіку над її 15-річним прийомним сином та перевезенні разом з підлітком за кордон. Свої послуги правопорушниця оцінювала у 1,5 тис. доларів з чоловіка.

У такий спосіб жінка допомогла втекти з України трьом чоловікам призовного віку. Правопорушницю викрили під час чергової спроби виїхати за кордон разом з ухилянтом.

Фігурантці оголосили підозру в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинених з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України) та торгівлі людьми, вчиненої щодо неповнолітнього його опікуном повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 149 ККУ). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Крім того, вирішується питання про додаткову кваліфікацію події за фактом підробки документів. Їх поліцейські направили на експертизу.

Згідно з чинним законодавством, за скоєне зловмисниці може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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