У Сенцова народилася донька.

В українського режисера і колишнього в'язня Кремля Олега Сенцова народилася донька.

Про це він сам повідомив в Facebook.

"Донька Емма", – просто підписав він опубліковане фото з дитиною.

Зазначимо, що у Сенцова вже є двоє дітей: Аліна (2002 р.н.) і Влад (2004 р.н).

Довідка УНІАН. Олег Сенцов народився 13 липня 1976року у Сімферополі. Український кінорежисер, сценарист і письменник, громадський активіст. Політичний в'язень в Російській Федерації. Лауреат Премії Сахарова за свободу думки Європарламенту і Шевченківської премії.

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10 травня 2014 року Сенцова затримали в Сімферополі російські силовики. 25 серпня 2015 року в РФ його незаконно засудили за звинуваченням у тероризмі до 20 років позбавлення волі. Під час обміну полоненими в вересні 2019 року повернувся в Україну.

Своє звільнення Сенцов назвав "подарунком" російського лідера Володимира Путіна президенту України Володимиру Зеленському.

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Автор: УНІАН