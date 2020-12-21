Колишній політв'язень розповів, чому не хоче спілкуватися з президентом.

Колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов прокоментував власне звільнення з російського полону, назвавши його подарунком Володимиру Зеленському від його російського колеги Володимира Путіна.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

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"Я сказав дякую Зеленському першому, коли зійшов "з небес на землю" і потиснув йому руку. Дійсно, я йому вдячний за це, він зробив це, "останню милю". До цього робили п'ять років - і Порошенко, і активісти, пересічні громадяни, європейські політики. Зеленський пройшов "останню милю". І всі розуміють, що це робив Путін йому - дав цей подарунок, щоб його заманити. Це така приманка, щоб він пішов на більші перемовини, чогось віддав. Це було зрозуміло. Але я не буду мовчати, я буду казати, як воно, ніхто мені рота не закриє", - сказав Сенцов.

Він додав, що мав дві зустрічі з Зеленським, одна з яких - одразу після звільнення, біля літака. Він також стверджує, що не хоче зустрічатися з президентом, бо "не зможе нічого йому донести".

Коли звільнили Сенцова

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Сенцова разом з Кольченком затримали в травні 2014 року. Російські силовики звинуватили їх в організації терактів в окупованому Криму. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії.

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Автор: УНІАН