Курси підходять і для носіїв мови, і для іншомовних громадян.

Міністерство культури та інформаційної політики запустило безкоштовні онлайн-курси з вивчення й вдосконалення української мови.

Про це у Facebook поінформував глава міністерства Олександр Ткаченко.

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Освітня платформа МКІП об’єднує одразу декілька сайтів з вивчення української. На ній доступні ресурси з різними форматами навчання: текстовому, відео або в інтерактивному – виконуючи вправи та завдання з правопису.

Сайт підходить для користувачів усіх рівнів володіння українською, зокрема й для іноземців, які хочуть опанувати мову.

Водночас іншомовні громадяни можуть спробувати інший сайт зі ширшим спектром уроків – з понад 100 безкоштовних уроків.

«Обидві платформи постійно доповнюються, інтегруючи туди нові ресурси. Також є можливість запропонувати додати власний сервіс на платформу. Пам’ятайте: не соромно мати пробіли. Соромно не заповнювати їх», – зауважив Ткаченко.

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Автор: Яна Ставська