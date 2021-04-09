Міністерство культури та інформаційної політики запустило безкоштовні онлайн-курси з вивчення й вдосконалення української мови.
Про це у Facebook поінформував глава міністерства Олександр Ткаченко.
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Освітня платформа МКІП об’єднує одразу декілька сайтів з вивчення української. На ній доступні ресурси з різними форматами навчання: текстовому, відео або в інтерактивному – виконуючи вправи та завдання з правопису.
Сайт підходить для користувачів усіх рівнів володіння українською, зокрема й для іноземців, які хочуть опанувати мову.
Водночас іншомовні громадяни можуть спробувати інший сайт зі ширшим спектром уроків – з понад 100 безкоштовних уроків.
«Обидві платформи постійно доповнюються, інтегруючи туди нові ресурси. Також є можливість запропонувати додати власний сервіс на платформу. Пам’ятайте: не соромно мати пробіли. Соромно не заповнювати їх», – зауважив Ткаченко.
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