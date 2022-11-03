Радник міського голови зазначив, що окупанти анонсували нові квартири для жителів Маріуполя, а по факту це кімнати в одному гуртожитку.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що опалювального сезону в тимчасово окупованому Маріуполі по факту немає.

"Опалювального сезону в Маріуполі по факту немає. Тобто, окупанти прозвітували, що вони запустили 9 котелень з 67. Практично, це не вистачає навіть на 10% житлового фонду, який на сьогоднішній день залишився в Маріуполі. Не кажучи про те, що багато людей досі живе в підвалах, у будинках із закритими плівкою та фанерою вікнами", - сказав Андрющенко.

Він додав, що окупанти намагаються роздати електричні обігрівачі для житлових приміщень, але такими заходами питання обігріву вирішити неможливо.

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"Терміново окупанти намагаються вирішити це питання роздачею електричних обігрівачів, але це не рятує, тому що неможливо обігріти всю кількість приміщень обігрівачами. Ми бачимо картину, коли починає відключатися електрика, тому що роботи з відновлення електропостачання не передбачають таку напругу на електромережу. Окупаційна влада видала рекомендацію, щоб брати по одному обігрівачу на всю квартиру. При цьому, якщо ви його увімкнули, то маєте вимкнути всі електричні приладдя, що є в квартирі. Тобто, ми розуміємо, що це ще тільки початок, і це ми ще не маємо мінусової температури", - підкреслив Андрющенко.

Радник міського голови зазначив, що окупанти анонсували нові квартири для жителів Маріуполя, а по факту це кімнати в одному гуртожитку.

"Так гучно анонсовані всі ці нові квартири, маневрені фонди, як вони називають, обернулися тим, що готовий лише один гуртожиток. І люди туди не дуже охоче переїжджають, тому що там умови далекі від нормальних - набиті людьми кімнати, незважаючи чоловіки, жінки, родина чи не родина. І тому абсолютна більшість населення живе фактично майже на вулиці",- сказав Андрющенко.

Також він розповів, що окупанти напередодні зими, поки не почали вивозити людей з тимчасово окупованого Маріуполя, але вже готуються до процесу депортації та проводять відповідні інформаційні заходи.

"Ще ні, але ми впевнені, що до цього процесу вони готуються. Проведені відповідні опитування людей, їх інформаційно до цього процесу готують. І ми впевнені, що протягом листопада ми побачимо нові автобуси в бік Росії, які будуть вивозити людей з Маріуполя, вивозити українців на російську територію. Тому що Маріуполь, ніякими заходами, які вони вживають, неможливо забезпечити теплопостачанням, ні в якому вигляді", - підкреслив Андрющенко.

Ситуація в окупованому Маріуполі: що відомо

13 жовтня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в окупованому Маріуполі велика кількість містян досі живуть у підвалах та готують на вулиці.

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