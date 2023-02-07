Масова депортація українців з західноукраїнських областей увійшла в історію під кодовою назвою операція "Захід". Головним її завданням було послабити національно-визвольний рух в Україні.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) відкрило доступ до архівних документів, що стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940 та 1950 роках.

Про це сказано на офіційному сайті МВС. "Комісія з питань роботи зі службовою інформацією в апараті Міністерства внутрішніх справ України скасувала гриф "Для службового користування" зі справ галузевого державного архіву МВС, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що законом "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" розпорядників архівної інформації зобов’язано надавати та оприлюднювати архівну інформацію щодо репресивних органів та заборонено віднесення такої інформації до службової.

Відео дня

В МВС зазначають, що документи репресивних органів мають бути доступними для громадськості, в тому числі шляхом розміщення на офіційних вебсайтах.

У міністерстві повідомляють, що у фондах Галузевого державного архіву зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках, ешелонні списки громадян Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

Як відомо, в ці роки відбулася масова депортація цивільного населення західноукраїнських областей до Карагандинської, Архангельської, Вологодської, Кемеровської, Кіровської, Молотовської, Свердловської, Тюменської, Челябінської та Читинської областей колишнього СРСР, що увійшла в історію під кодовою назвою операція "Захід". Головним завданням операції радянських каральних органів було послабити національно-визвольний рух в Україні. Протягом одного дня тоді примусово виселили понад 76 тис. осіб.

Відкриття секретних архівів

В 2020 році стало відомо, що в Україні планують відкрити масштабний архів з понад 4 млн документів. Це засекречені справи радянських часів. Зокрема це справи служб радянської міліції, судів, НКВД чи міністерств того часу.

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