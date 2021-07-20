Архів зібрано Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".

Найбільший в Україні онлайн-архів документів за XX століття зібрав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

Як йдеться у прес-релізі Благодійного фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", дослідники оцифрували понад 1 мільйон 200 тисяч документів, які стосуються періоду окупації Києва 1941–1943 років, трагедії Бабиного Яру, переселення єврейського населення в довоєнний час.

Серед них – актові книги РАЦСів, довідкові картотеки, фонди районних управ, дипломатичні документи, листи й фото учасників історичних подій. Дані постійно оновлюються.

Читайте такожУ Києві вшанували пам’ять вбитого журналіста Шеремета (фото, відео)Ці документи дозволяють отримати максимально повну інформацію про загиблих у Бабиному Яру, їхніх родичів, персоналізувати історії цих людей, а також розкрити раніше не відомі факти.

"Завдяки онлайн-архіву величезна база документів стане доступною для вчених, родичів жертв, для кожного українця та світової спільноти. Зокрема, і матеріали, які багато років були засекречені. Ця інформація допоможе людям дізнатися правду про минуле своєї родини та про нашу історію, – зазначила заступниця генерального директора Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Анна Фурман.

Вона додала, що потрібно враховувати, що стан оригінальних документів, які знаходяться в архівах, із часом може погіршуватися. Тому переведення в діджитал-формат сприятиме збереженню національного архівного фонду, наголосила Фурман.

Повідомляється, що наразі в онлайн-архіві вже доступні документи з чотирьох установ Києва (Державного архіву міста Києва, Державного архіву Київської області, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного архіву громадських об’єднань України), а також Державного архіву Івано-Франківської області. Незабаром на сайті будуть оприлюднені матеріали з Галузевого державного архіву СБУ.

За роки нацистської окупації в Бабиному Яру загинули до 100 тисяч людей. Нацисти намагалися приховати свій злочин, а радянська влада з ідеологічних міркувань спочатку замовчувала, а пізніше спотворювала інформацію про трагедію. У межах проєкту "Імена" Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" оцифровує архівні документи, а також складає максимально повний і точний список убитих у Бабиному Яру, проводить системну роботу з пошуку досі не відомих імен жертв, відтворення їхніх біографій.

Благодійний фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" – це неурядова благодійна організація, покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру і сприяти гуманізації людства шляхом збереження і вивчення історії Голокосту.

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Автор: Інна Андаліцька