Серед правоохоронних органів найбільший негативний баланс має прокуратура, Нацполіція та Служба безпеки / vybor.ua

Найбільше українці довіряють ветеранам Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, волонтерам, Збройним силам та лікарям.

Читайте такожВ Україні значно знизився рівень довіри до органів влади - опитуванняЯк передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", які на прес-конференції представив директор центру Дмитро Дмитрук.

За даними опитування, найбільше українці довіряють ветеранам АТО/ООС (баланс довіри/недовіри становить 43,9%), волонтерам (41,7%), Збройним силам (37,5%), а також лікарям (33%).

Водночас, Міністерству охорони здоров'я українці не довіряють - баланс довіри/недовіри становить -24,8%.

Негативний баланс мають й Верховна Рада (-59,7%), Кабмін (-52,4%), Нацбанк (-49,8%) та президент України Володимир Зеленський (-16,3%).

Серед правоохоронних органів найбільший негативний баланс має прокуратура (-58,1%), Нацполіція (-36%) та Служба безпеки (-24,8%).

Опитування проводилося з 18 по 26 листопада серед 3020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента. Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1,9%.

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Автор: Антоніна Доломанжи