Негативний баланс довіри/недовіри мають Верховна Рада, Кабмін, Нацбанк, МОЗ та президент.

Найбільше українці довіряють ветеранам Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, волонтерам, Збройним силам та лікарям.

Читайте такожВ Україні значно знизився рівень довіри до органів влади - опитуванняЯк передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", які на прес-конференції представив директор центру Дмитро Дмитрук.

За даними опитування, найбільше українці довіряють ветеранам АТО/ООС (баланс довіри/недовіри становить 43,9%), волонтерам (41,7%), Збройним силам (37,5%), а також лікарям (33%).

Водночас, Міністерству охорони здоров'я українці не довіряють - баланс довіри/недовіри становить -24,8%.

Негативний баланс мають й Верховна Рада (-59,7%), Кабмін (-52,4%), Нацбанк (-49,8%) та президент України Володимир Зеленський (-16,3%).

Серед правоохоронних органів найбільший негативний баланс має прокуратура (-58,1%), Нацполіція (-36%) та Служба безпеки (-24,8%).

Опитування проводилося з 18 по 26 листопада серед 3020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента. Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1,9%.

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Автор: Антоніна Доломанжи