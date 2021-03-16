68% громадян оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану".

Дві третини (66%) українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку, 18% - переконані, що в правильному.

Читайте такожДумки розділилися: соціологи розповіли, як українці ставляться до РФ, а росіяни - до України (інфографіка)Про це йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проведеного з 5 по 9 березня соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

«Лише 18% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку, 66% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямку», - йдеться в результатах.

68% опитаних оцінюють економічну ситуацію в країні як «дуже погану» або «досить погану» (і лише 2% — як «добру» або «дуже добру», а 28% — як «не погану і не добру»).

Дещо краще опитані оцінюють рівень добробуту їх родини (44% оцінюють його як «дуже» або «досить» поганий, 45% — як «не поганий і не добрий»), 9% — як «добрий» або «дуже добрий».

Також громадяни не надто вірять у швидкі позитивні зміни в економічній сфері: лише 9% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 9% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

У Центрі Разумкова зауважили, що помітно частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 30% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 23% — що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 52% і 56% не очікують змін у цих сферах).

Разом з тим, очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні минулого року (тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної родини — 32%).

Очікування змін у найближчі 2–3 роки є суперечливими: частки респондентів, які очікують що економічна ситуація за цей період в країні покращиться, погіршиться або не зміниться, мало відрізняються і перебувають в діапазоні від 22 до 25%.

Щодо очікувань змін добробуту родини за цей період, то дещо частіше респонденти очікують, що він не зміниться (28%), тоді як 21% очікують покращення, а 19% — погіршення.

«19% опитаних вважають, що Україна здатна подолати дійсні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 50,5% — що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, а 19% — що не здатна їх подолати», - вказують соціологи.

Як проводилося опитування

Дослідження тривало з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: Костянтин Гончаров