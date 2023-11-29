Втім, колишній топ-посадовець СБУ вважає, що Росія наразі не має відповідних агентурних мереж для скоєння летальних отруєнь.

Якби Росії вдалося отруїти Маріанну Буданову, дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, це свідчило б про те, що агенти Кремля діють ближче до внутрішніх кіл української влади, ніж вважалося раніше.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, колишній заступник голови внутрішньої розвідки Служби безпеки України Віктор Ягун сказав, що "потрібна додаткова інформація, перш ніж можна буде оцінити справу". Він раніше брав участь у розслідуваннях резонансних отруєнь.

На думку Ягуна, Росія навряд чи має агентів в Україні, які могли б наблизитися до Буданової чи її чоловіка.

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"У неї (Росії - УНІАН) просто немає на території України необхідної агентури, яка б могла когось отруїти", - сказав він.

Разом з тим, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявляв, що Росія активує сплячих агентів та нарощує свої зусилля з дестабілізації влади в Києві. Наразі українські спецслужби фіксують максимальну активізацію "сплячої агентури".

Отруєння Маріанни Буданової

Вчора стало відомо, що Маріанна стала жертвою отруєння. За даними ЗМІ, мова йде про важкі метали, які не використовуються в побуті та воєнній справі. Також отруїли кількох працівників розвідки.

За даними УНІАН, Буданова проходить лікування в Україні. Згодом представник розвідки Андрій Юсов підтвердив інформацію ЗМІ. Він каже, що курс лікування дружини Буданова майже завершено.

Російська пропаганда не могла пройти повз новини про отруєння дружини очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни. У кремлівських рупорів навіть є власна "версія" цього замаху. За їхніми словами, Маріанну нібито міг отруїти її чоловік.

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