Адвокат розповів, з чим пов'язана операція його підзахисного - колишнього "окупанта" Києво-Печерської Лаври Павла Лебедя.

Адвокат колишнього намісника Києво-Печерської Лаври Павла Лебідя (також відомого як "Паша-Мерседес", він минулого тижня вийшов з-під застави завдяки грошам парафіян УПЦ МП), повідомив, що у того стався гострий інфаркт міокарда.

"За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, Митрополиту Павлу поставлено діагноз гострий інфаркт міокарда", - написав адвокат Михайло Чекман у Telegram.

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Напередодні екс-намісника Лаври терміново госпіталізували

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня стало відомо, що митрополита госпіталізували та прооперували.

Екс-намісника Києво-Печерської Лаври Павла Лебідя спочатку підозрювали у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і виправданні російської агресії. Тоді суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Згодом "Паші-Мерседесу" повідомили про підозру й в порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та виправдовуванні збройної агресії РФ, вчиненому повторно. Враховуючи це суд змінив запобіжний захід та відправив його під варту з альтернативою застави у 33,3 млн грн.

На початку серпня адвокат екс-намісника Лаври повідомили, що за нього внесли заставу близька тисячі людей і він вийшов із СІЗО.

Згодом звільнення з-під варти Лебідя прокоментували у Службі безпеки України, наголосивши, що це не вплине на справедливий розгляд його справи у суді. В СБУ уточнили, що митрополит має носити електронний браслет, не покидати без дозволу слідчого с. Вороньків Бориспільського району Київської області та не спілкуватися із потерпілими та свідками у справі.

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