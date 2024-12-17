Попри очевидні проблеми на фронті, кількість тих, хто вірить в перемогу, досі лишається неймовірно високою.

Третій рік війни виявився для українців найтяжчим у психологічному плані, але народ зберігає дивовижний рівень оптимізму. Про це виданню DW розповіли соціологи, знайомі із даними опитувань суспільної думки.

За даними різних опитувань, у перемогу досі вірять від 83 до 88 відсотків українців. Але і песимізм стає помітнішим. На цьому тлі усе більшого сприйняття набуває ідея переговорів із Росією. Якщо рік тому категорично проти виступала третина населення, то зараз таких тільки 12%, свідчить дослідження Info Sapiens, проведене у листопаді на замовлення центру "Нова Європа".

Як пояснив заступник директора соціологічної служби "Центру Разумкова" Михайло Міщенко, готовність українців до переговорів не означає готовність визнати за Росією окуповані території. Тих, хто готовий відмовитися від частини країни, лише близько 9%.

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Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький згоден, що українці вважають незаконною російську окупацію українських регіонів, але готові відкласти їхнє повернення на потім заради миру зараз.

"Більше половини українців будуть готові прийняти відтермінування визволення територій в обмін на гарантії безпеки. Респонденти наголошують, що це важке рішення, але зараз пріоритет номер один – отримання ефективних гарантій безпеки, а не черговий Будапештський меморандум", – зазначає соціолог.

Дослідження Info Sapiens засвідчило, що 64% українців не вважають доцільними переговори з РФ без реальних гарантій Заходу.

"Якщо нас схилятимуть до замороження конфлікту без прийняття нас в НАТО, то чим це відрізняється від тих папірців, що ми підписували, віддаючи ядерну зброю?" - сказав українець, якого журналісти опитали на вулиці в Києві.

Політолог Володимир Фесенко каже, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США суттєво змінила ситуацію для українців. Попри його непередбачуваність та суперечливі заяви щодо України, рівень довіри до новообраного президента США серед українців є найвищим в Європі – майже 45%. У центрі "Нова Європа" вважають це показником тих сподівань, які українці покладають на Трампа – очікують більш чіткої та рішучої політики щодо України та зусиль щодо відновлення миру.

"Якщо Росія не буде йти на жодні домовленості, то йому нічого не залишиться, як допомагати Україні", - пояснив свої симпатії до Трампа опитаний журналістами пенсіонер Олексій.

Трамп і перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, Трамп не зможе закінчити війну в Україні за 24 години, як обіцяв перед виборами. Але він точно докладе зусиль, аби досягнути миру якнайшвидше, вважає німецький оглядач Уве Форкеттер. Імовірно, новообраний президент США продовжить поставки зброї в Україну, якщо Київ піде на мирні переговори. Але Україні заборонять вступ в НАТО.

Також ми розповідали, що Трамп невдоволений рішенням Джо Байдена дозволити Україні бити американськими ракетами по російській території. Новообраний президент США натякнув, що може скасувати цей дозвіл, коли вступить у повноваження.

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