Трамп висловив незадоволення тим, що таке рішення приймалося без його участі.

Новообраний президент США Дональд Трамп не виключив, що може скасувати дозвіл для України завдавати ударів західною зброєю в глиб території РФ.

Під час пресконференції Трамп заявив, що адміністрація Джо Байдена не повинна була надавати дозвіл завдавати ударів углиб РФ. "Я не думаю, що їм потрібно було дозволяти удари ракетами на 300 км у Росію. По-моєму, це погано", - поділився думкою Трамп.

Крім того, він вважає, що таке рішення втягнуло КНДР у війну проти України. Хоча насправді дані про перекидання північнокорейських солдатів з’явилася раніше, ніж дозвіл США на удари.

Відео дня

"Це залучило північнокорейців… і всього за кілька тижнів до того, як я прийду в офіс. Навіщо було це робити, не питаючи мене? Так, я можу (на відповідь про те, чи скасує це рішення)", - заявив він.

Дозвіл на удари по території РФ

Україна тривалий час просила США надати дозвіл на удари їхньою зброєю по військових об'єктав вглибині території РФ.

17 листопада президент США Джо Байден нарешті дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб території РФ.

19 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив цей дозвіл.

У ніч на 25 листопада Сили оборони України атакували ракетами ATACMS військовий аеродром Халіно в Курській області РФ. Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Головне управління розвідки і Сили оборони вночі 25 листопада ударили по важливих об'єктах у трьох областях - Брянській, Калузькій і Курській. Військові також підтвердили ураження НПЗ у Калузі. ЗМІ писали про удар по військовому заводу Тайфун у Калузі, який займається виробництвом комплектуючих для берегових ракетних комплексів.

Вас також можуть зацікавити новини: