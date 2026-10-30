Подружжя купило будинок в селі на Прикарпатті: який 'сюрприз' їх чекав під підлогою

Родина планувала поступово відремонтувати придбану оселю, однак після переїзду з'ясувалося, що підлогу майже повністю знищив короїд.

Віолетта та Олексій Василенки родом із Херсона. Останні три роки вони жили в Миколаєві, але через постійні обстріли вирішили шукати безпечніше місце. Зрештою подружжя придбало будинок у селі Студінка на Прикарпатті. Про історію родини повідомляє "Суспільне".

Подружжя вже знайшло роботу в лікарні Калуша та поступово облаштовує нове житло. Раніше вони все життя мешкали у квартирі, однак давно хотіли мати власний будинок із подвір'ям.

Оселю Віолетта й Олексій знайшли за оголошенням в інтернеті. Гроші на купівлю збирали самостійно, а частину суми позичили в рідних і знайомих.

Відео дня

Будинок розташований у центрі села та загалом придатний для проживання. Однак після переїзду нові власники виявили серйозну проблему: короїд пошкодив підлогу, через що її довелося повністю замінити.

"Чоловік підняв підлогу, а короїд поїв її всю. Треба змінювати, а хотіли тільки помалювати стіни. Закінчилося тим, що підняли всю підлогу, все перестелили, все знову зробили. Ну і знову затримка. Тобто ти робиш одне, а потім з'являється ще щось, яке потребує теж ремонтних робіт", – розповіла Віолетта.

Через несподіваний ремонт плани родини довелося змінити. Замість косметичного оновлення стін подружжя витратило час і сили на повну заміну підлоги.

Василенки самостійно ремонтують оселю після роботи та готуються до зими

Основні ремонтні роботи Віолетта й Олексій виконують власноруч у вільний від роботи час. Подружжя шпаклює, фарбує та готує будинок до холодів.

"Працюємо після роботи. Приходимо – шпаклюємо, тремо, мастимо, ґрунтуємо, фарбуємо. Зараз варимо решітки, щоб дровами палити. Працюємо самі", – зазначив Олексій.

Окрім житлових кімнат, родина облаштовує літню кухню. Під час купівлі будинку вона була в кращому стані, ніж основна оселя, тому там зробили косметичний ремонт, встановили котел і бойлер.

До зими Василенки хочуть завершити ремонт у кімнатах, а також облаштувати ванну й туалет. Поки що будинок обігрівають електричними конвекторами та газовою пічкою. У майбутньому планують перейти на опалення дровами, оскільки електроенергія та газ обходяться дорого.

Також подружжя збирається почистити криницю, яка, за словами Віолетти, перебуває у хорошому стані та викладена камінням.

На подвір'ї переселенці хочуть посадити фруктові дерева та завести курей

Після завершення ремонту родина планує облаштувати територію біля будинку. Василенки хочуть посадити фруктові дерева, завести курей і собаку.

Віолетта розповіла, що сама виросла в селі й добре знає, скільки праці потребує господарство. Її чоловік родом із міста, проте йому також подобається життя за містом.

"Я з села, тобто цю всю сільську роботу знаю. Чоловік – з міста, але він дуже цього хотів, дуже йому подобається. Тут вільна територія, багато місця, великий будинок. Треба докладати зусиль до всього", – додала жінка.

Будинки в українських селах - цікаві новини

Як повідомляв УНІАН, українка Анна Цешковська вирішила залишити міське життя, продала квартиру та придбала будинок у селі Кінецьпіль на Миколаївщині - облаштувалася на новому місці й навіть започаткувала власну ягідну справу, але згодом зіткнулася з проблемами, через які часом шкодує про своє рішення.

Спочатку будинок виглядав доглянутим, тому серйозних проблем жінка не очікувала. Однак через відсутність досвіду вона не змогла одразу помітити недоліки житла. Уже після переїзду виявилося, що дах протікає, а система опалення працює несправно.

Вас також можуть зацікавити новини: