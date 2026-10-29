Росія, ймовірно, готує висадку в Херсоні під прикриттям перемир’я, – BILD

Українські солдати на Херсонському напрямку повідомляють про значну активність окупантів в цьому районі.

Російські війська, ймовірно, користуються тимчасовим перемир’ям навколо Олешок, щоб підготувати якусь масштабну наступальну операцію, можливо навіть спробу висадки в Херсоні. Про це повідомляє німецьке видання BILD із посиланням на українських військових.

Як пише видання, після кількох місяців голоду та постійних російських атак навколо Олешок на Херсонщині встановилося перемир’я. Воно стало можливим після суспільного тиску та посередництва Ватикану. До зусиль із цього питання також долучилася перша леді США Меланія Трамп.

На тлі припинення вогню російські військові оприлюднили відео розмінування дороги між Олешками та Раденськом. Цей маршрут, який окупанти раніше практично повністю замінували, мають використати для евакуації місцевих жителів, запланованої на суботу.

Відео дня

Водночас українські військові, на яких посилається BILD, повідомляють про ознаки підготовки росіян до бойових дій. За їхніми словами, російські вантажівки КамАЗ із бойовими групами безперервно рухаються дорогами, а промислову зону Каховки обладнують протидроновими сітками.

За інформацією співрозмовників видання, росіяни також накопичують реактивні системи залпового вогню "Град" у лісі поблизу Раденська, вирубують дерева та зміцнюють укриття. Подібне переміщення військових вантажівок фіксують і в районі Голої Пристані. Крім того, окупанти наближають підрозділи безпілотників до Дніпра.

"Вони готують щось погане", – наголошує український військовий, описуючи дії російських сил.

За оцінкою співрозмовників BILD, після завершення перемир’я 1 листопада ситуація може загостритися.

"Після закінчення перемир'я ситуація однозначно погіршиться", - заявив інший український солдат, також припустивши, що росіяни спробують форсувати Дніпро.

Ситуація довкола Олешок

Як писав УНІАН, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вирушив до Олешок для особистого супроводу гуманітарної місії з евакуації мешканців окупованого міста. Він наголосив, що переговори щодо її проведення були складними й тривалими.

Згідно з оприлюдненим документом, евакуйованих громадян спочатку доправлять з Олешок до Анапи, звідки військово-транспортним літаком перевезуть до білоруського Гомеля, а далі вони зможуть дістатися підконтрольної Україні території.

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