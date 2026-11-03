У Генштабі зробили заяву щодо подій на Петропавлівській Борщагівці

Генеральний штаб ЗСУ відреагував на інцидент, який стався на Київщині.

Генштаб ЗСУ прокоментував інцидент, який 2 листопада стався в селищі Петропавлівська Борщагівка під Києвом. У військовому відомстві наголосили, що дотримуватися закону та поважати захисників мають усі, а самосуд і дискредитація армії неприпустимі. Про це повідомили у Telegram-каналі Генштабу.

"Повага до військовослужбовця – не винагорода за бездоганність. Це норма суспільства, яке веде війну за власне існування", – йдеться в заяві.

За наявними даними, Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження. Нацгвардія та МВС проводять службові перевірки, а до з'ясування обставин долучилися також Офіс військового омбудсмана та СБУ.

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У командуванні підтримали неупереджене розслідування і зауважили, що говорити про вину конкретних людей можна лише тоді, коли факти буде встановлено. Висновки, на думку військових, не мають ґрунтуватися на здогадках чи тиску з боку суспільства.

"Право громадян вимагати дотримання закону є беззаперечним. Але воно не дає нікому права на самосуд, погрози військовослужбовцям, перешкоджання їхній законній діяльності чи створення загроз їхній безпеці", – підкреслили у Генштабі.

Окрім цього, як ідеться у зверненні, мобілізація та повернення до частини тих, хто пішов у СЗЧ, мають відбуватися за законом і без приниження людської гідності. Водночас за ухилення від служби та самовільне залишення частини людина теж несе відповідальність.

Ще одне застереження стосується публікацій у мережі. Як наголосили в командуванні, розголошувати, де перебувають бійці, небезпечно, якщо ця інформація може підказати ворогу їхнє розташування.

"Поширення відомостей, визначених статтею 114-2 Кримінального кодексу України, може тягнути кримінальну відповідальність", – попередили у ЗСУ.

У Генштабі закцентували, що Росія намагається грати на внутрішніх конфліктах, щоб посіяти недовіру до Сил оборони. Тому закликали не робити з окремих випадків привід паплюжити всіх, хто захищає країну.

"Дотримання закону є обов'язковим для всіх. І держава має бути однаково принциповою як у реагуванні на можливі порушення з боку військовослужбовців, так і в захисті військових від протиправних дій, погроз та безпідставних звинувачень", – підсумували в заяві.

Що відомо про інцидент

Нагадаємо, ввечері 2 листопада на Київщині біля приватного будинку зібралися місцеві жителі. Люди намагалися вибити ворота, а медики заявляли, що всередині силою утримують людей, зокрема важкотравмованих.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко у інтерв'ю УНІАН розповів, що будинок у Петропавлівській Борщагівці є орендованим тимчасовим пунктом дислокації, куди привозять мобілізованих і повернутих із СЗЧ.

За його словами, там перебували 18 військових, а четверо бійців, яких затримали після втечі з частин, зараз отримують допомогу в медцентрі Нацгвардії. Генерал також запевнив, що бригада "Хартія" не має жодного стосунку до інциденту.

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