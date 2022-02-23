В'їзд в країну так само можуть обмежити.

Нардеп від "Слуги народу", представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський заявив про можливу заборону виїзду призовників з України.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами в ВРУ.

"Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, частина яких вказана в указі Президента. Повинні бути певні запобіжники, які повинні запобігти поширенню негативних наслідків. З території України можуть бути введені деякі особливості виїзду. За кордон не зможуть виїхати призовники. Також може бути обмежений в’їзд на територію України для тих, хто може загрожувати країні", – заявив Веніславський.

Нагадаємо, раніше сьогодні РНБО підтримала введення надзвичайного стану, рішення за Верховною Радою.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, за підписом голів фракцій буде направлений лист Зеленському щодо змін до Указу про введення надзвичайного стану.

Ввечері має відбутися позачергове засідання парламенту, де розглядатимуть рішення щодо запровадження надзвичайного стану.

Загроза повномасштабного нападу Росії

Біля кордонів України все ще перебуває майже 200 тисяч російських військових. Згідно з даними ЗМІ, їхня кількість протягом останніх тижнів тільки збільшилась, всупереч заявам МО РФ про нібито відведення сил до місць постійної дислокації.

Крім того, останніми тижнями помітно загострилась ситуація на Донбасі. Провокації з боку найманців Кремля почастішали після заяви Путіна про визнання "ЛДНР".

РФ вже офіційно погодила використання регулярної армії за кордоном, тобто неприховане перекидання військ РФ в ОРДЛО.

22 лютого Путін уточнив, що визнає "ЛДНР" у межах Донецької і Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Своєю чергою, американський лідер Джо Байден, коментуючи останні новини довкола російсько-української кризи, зазначив, що Вашингтон досі вірить у повномасштабну атаку РФ проти України.

Президент США зауважив, що "російські сили зберігають сили у Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи воєнну авіацію і наступальні ракетні системи".

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