Увечері 26 травня вона вийшла з дому та не повернулася.

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області знайшли мертвою 58-річну Тетяну Медведєву, яку майже добу шукали рідні.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерської групи.

Відомо, що жінка ввечері 26 травня вийшла з дому та не повернулася. При собі у неї не було ні грошей, ні телефону. Родичі зниклої шукали її всіма силами, але знайшли вже мертвою.

Повідомляється, що Тетяна перехворіла на COVID-19, і у неї були ускладнення у вигляді панічних атак та нестачі повітря. Крім того, вона спостерігалася у психотерапевта.

Читайте такожУ Харкові знайшли мертвим 15-річного підлітка, якого шукали два дні (фото)Іншої інформації про те, де знайшли жінку, і чи виявили на її тілі ознаки насильницької смерті, на цей час немає.

У поліції також поки нічого не повідомили про цей трагічний випадок.

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Автор: Катерина Шварц