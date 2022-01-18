Автор оголошення стверджує, що дизайн замку виконаний так, що тут ніколи не знадобиться ремонт.

За 8 кілометрів від Києва виставили на продаж замок в готичному стилі. Ціна за розкішне житло - 1 мільйон доларів.

Відповідне оголошення про продаж нерухомості з'явилося в одній з груп в Facebook.

Площа замку - 500 кв.м, також до нього додається 1,2 га землі, будиночок охорони або персоналу з гаражем і підсобними приміщеннями (150 кв. м), стайня на двоє коней (120 кв. м) і власний плац. Крім того, на території є озеро, альтанка, фонтан, фруктовий сад і розарій.

"Який цей замок?! Відчиняючи двері розкішного, величного і трохи таємничого замку, ми потрапляємо в Середньовіччя... Нас зустрічають величаві 12-метрові стелі холу, антикварні меблі французького походження (які доставлялися в Україну кораблями)", - розповів автор оголошення.

Читайте такожБатьківщина столичної судді володіє маєтком під Києвом і їздить на дорогих позашляховиках (відео)У замку багато кімнат: їдальня, камінна зала, кабінет, бібліотека, спальня (з власною ванною кімнатою і гардеробною), телевізійна, винний льох, гостьова спальня, кухня, госпблок, гардеробна.

"Дизайн замку виконаний так, що тут ніколи не знадобитися ремонт", - стверджує продавець.

Раніше повідомлялося, що в одному з районів Києва балкон квартири пропонують зняти як повноцінну окрему кімнату за 4 тисячі гривень.

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