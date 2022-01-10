Майбутньому "щасливчику" обіцяють "дуже невелику, світлу і чисту кімнату після ремонту".

В одному з районів Києва балкон квартири пропонують зняти як повноцінну окрему кімнату за 4 тисячі гривень.

На відповідні оголошення в групах з оренди житла в соцмережах звернув увагу Дмитро Макогон.

В оголошенні, залишеному аккаунтом під ім'ям Володимир Майборода говориться, що ця "окрема кімната" здається для однієї дівчини, без проживання в квартирі господарів. В інших кімнатах "багатокімнатної квартири" теж нібито проживають лише дівчата.

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Майбутньому "щасливчику" обіцяють "дуже невелику, світлу і чисту кімнату після ремонту".

"Двостулкова шафа з дзеркалом. Полиці. Стіл. Тумбочка. Невелика антресолька. Спальне місце з ламелями + дуже широке. Трансформується зі спального в зручне крісло дуже швидко. Так само є в ньому ящик для постільної білизни. На підлозі ламінат. Під ламінатом електрична тепла підлога", - продовжує перераховувати зручності автор оголошення.

За все це, розташоване на Лісовому масиві столиці, просять 3500 гривень на місяць, і ще 500 грн за комунальні послуги зверху.

"Кожен живе сам по собі без непорозумінь, шуму і колгоспу... Немає обмежень за часом приходу і уходу, прання, споживання води і графіком перебування в квартирі", - радують потенційних мешканців орендодавці.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2021 року на ринку нерухомості Києва виявили досить незвичайну пропозицію - однокімнатну квартиру без вікон за колосальною ціною. Автор оголошення оцінив площу квартири в 20 кв.м, проте в соцмережах в цьому сильно засумнівалися.

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