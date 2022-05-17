За рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта.

У Київській області виявлено українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову.

Згідно з повідомленням Державного бюро розслідувань, Молчанов є колишнім членом "совета федерации федерального собрания РФ", наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

Працівники ДБР встановили, що виявлене виробництво входить до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з РФ.

"Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", - підкреслили в ДБР.

Проведено комплекс слідчих дій, спрямованих на документування фактів протиправної діяльності. Обшуки проходили за місцями проживання директора та бухгалтерів, в офісних приміщеннях та на промислових об’єктах підприємства, пов’язаного із російським капіталом.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України") та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що у 2018 році Міністерство фінансів США цю російську компанію та її генерального директора внесло до т. зв. "кремлівського списку" – переліку суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, в Україні заарештували активи російського олігарха Михайла Фрідмана.