Також арештовані 469 мільйонів гривень коштів з рахунків у "Альфа-банку".

В Україні заарештували активи російського олігарха Михайла Фрідмана.

Про це повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"Арештовані активи російського олігарха Фрідмана в "Альфа-банку" на понад 12,4 млрд грн. Це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку", - зазначила вона.

Крім цього, арештовані 469 мільйонів гривень коштів з рахунків у "Альфа-банку", які, за словам генпрокурорки, готувались до виведення в Росію.

"З легалізацією особливо не заморочувались. Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом", - розповіла Венедіктова.

Очільниця Офісу генпрокурора акцентує, Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.

"Рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення", - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, через війну РФ проти України 6 квітня США запровадили санкції проти "Альфа-Банку". У березні Велика Британія також запровадила санкції проти "Альфа-Банку Росія", але виключила з-під їх дії "Альфа-Банк Україна" як окрему юридичну особу.

Раніше засновники Alpha Group (Михайло Фрідман, Петро Авен та Герман Хан) потрапили під санкції Великої Британії та Євросоюзу.

У квітня стало відомо, що суд заарештував активи компаній Фрідмана в "Альфа-банку" майже на пів мільярда гривень. Олігарх через свій банк намагався легалізувати активи на загальну суму 1,1 млрд гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: