Інформацію в цьому реєстрі має бути захищено за допомогою Military ID.

Створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців має підсилити додаток "Армія+" та покращити комунікацію. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо ухваленого закону про створення Реєстру військовослужбовців, він пояснив, що йдеться про створення єдиного реєстру військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів.

"Станом на сьогодні в нашій країні існують два реєстри: це реєстр "Оберіг", де знаходяться резервісти, військовозобов’язані, і реєстр, який опікується військовослужбовцями офіцерського складу. На жаль, вони між собою не обмінюються інформацією. До того ж, ще проблематика обміну інформацією, коли військовозобов’язаний або військовослужбовець пройшов відповідне ВЛК", - зазначив депутат.

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Так, ухвалене рішення покликане створити таку платформу щодо формування нового єдиного державного реєстру, який у подальшому має налагодити комунікацію між усіма іншими існуючими реєстрами.

За словами Федієнка, це, зокрема покращить комунікацію між військовими, посилить додаток "Армія+" та прибере "купу паперових документів":

"Щодо захисту інформації в цьому реєстрі, хочу наголосити, що вже в законі ми передбачили так званий Military ID. … Це коли все, що стосується військовослужбовця, буде закрите одним єдиним анонімізованим номером".

Парламентарій висловив упевненість, що "питань щодо витоку цієї інформаці не повинно бути". Крім того, на запитання щодо інформації про членів родини військовослужбовців в такому реєстрі, він зазначив, що йдеться про добровільне право вносити такі дані.

Створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, ВР підтримала створення Єдиного держреєстру військовослужбовців. Народний депутат Павло Фролов зазначив, що до Реєстру будуть вноситися дані про військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Він також зауважив, що держателем Реєстру військовослужбовців є Міністерство оборони, на яке буде покладено функції його адміністрування. Передбачається взаємодія між електронною системою охорони здоров’я та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою отримання інформації Міноборони про результати медичних оглядів.

Крім того, нардеп Ярослав Железняк наголосив, що законом передбачено "присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора для однозначної ідентифікації військовослужбовця та використання в єдиній інформаційній системі у сфері національної безпеки та оборони Міноборони, Державному веб-порталі електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, а також для надання публічних (електронних публічних) послуг, в тому числі адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям та членам їх сімей".

Також цей закон передбачає автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів для визначення їхньої придатності для військової служби до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

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