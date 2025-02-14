У застосунок додали новий документ, який підтягує докази про незаміжній і неодружений статус з реєстру.

У державному застосунку "Дія" для українців в активному пошуку до Дня закоханих додали сертифікат неодруженого й неодруженої. Послуга має захистити від романтичного шахрайства. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Цифровізували все для пар і про українців в активному пошуку не забули. Якщо ви не одружені або вже розлучені, оновлюйте "Дію", вибирайте Додати документ та генеруйте сертифікат. Дані перевіряють у реєстрі, тож із сертифікатом можна дізнатися, чи дійсно людина не в шлюбі", - зазначив Федоров.

За його словами, у сертифікаті неодруженого можна завантажити будь-яке власне фото, додати свої інтереси та навіть самостійно оформити дизайн.

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"Сертифікат має QR-код, який можна відсканувати в реальному часі, стати парою і поділитися про це в соцмережах. А далі робіть пропозицію та одружуйтеся разом з "Дією", - додав міністр.

"Дія" - останні новини

П’ять років тому в Україні було запущено державний портал та застосунок "Дія". За цей час у ньому зʼявилося понад 40 сервісів і 130 послуг.

Серед нових послуг, які з'являться в "Дії" у майбутньому: розширена перереєстрація авто (зміна техпаспорта, реєстрація після розмитнення); замовлення паспортів, водійських посвідчень, ІПН за кордоном; цифровізація нотаріальних процесів; переоформлення документів при зміні прізвища; цифровізація послуг, пов’язаних зі смертю.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в застосунок "Дія" надходитимуть електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення.

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