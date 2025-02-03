Послуги запроваджують, щоб люди не губили важливу інформацію серед багатьох смс у телефоні.

У державний застосунок "Дія" надходитимуть електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в "Дії", щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні", - зазначив міністр.

У "Дію" надходитимуть такі сповіщення, як номери рецепта та код погашення; код направлення до лікарів.

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Також у застосунку можна буде отримати запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

"Дія": останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 20 січня на порталі "Дія" після масштабної кібератаки з боку Росії на державні реєстри України знову стало можливо автоматично закрити ФОП. За словами Федорова, ця послуга мінімізує людський фактор та зменшує час очікування.

23 січня в "Дії" також відновили послугу одруження онлайн. Як пояснив міністр, якщо одруження було заплановане на час, коли сервіс був недоступний, команда "Дії" особисто мала звʼязатися з користувачем та пояснити подальші кроки.

30 січня в застосунку "Дія" стало доступне подання заяв про репарації до міжнародного Реєстру збитків. За словами Федорова, заяву можуть подати власники квартир або будинків в Україні, які були пошкоджені або знищені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

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