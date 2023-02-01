Тому Україна хоче почати дискусію про гарантії безпеки.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну показало іншим державам, що тільки ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю DW. Коментуючи необхідність гарантій безпеки для України, він нагадав, що наразі з партнерами обговорюється мирний план президента Володимира Зеленського, який підтримують Сполучені Штати Америки та Німеччина.

"Ми бачили, що Росія порушила всі угоди, які були підписані з нею, включно з нашою великою угодою, у якій Російська Федерація зобов'язалася визнати незалежність і територіальну цілісність України. Те саме сталося й з Мінськими угодами, які Росія не хотіла виконувати від самого початку. Тож тепер це заклик до міжнародної спільноти потурбуватися, щоб жодна війна ніколи більше не могла розпочатися з боку Російської Федерації після того, як ми разом переможемо у цій війні проти Росії", - сказав Макеєв.

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Після порушення Будапештського меморандуму Росією, Україна не отримала повної безпекової підтримки від Сполучених Штатів, Великої Британії та інших ядерних держав, додав він.

"Це був поганий сигнал для всіх країн світу, які зрозуміли, що насправді тільки ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора. Ось чому ми хочемо розпочати цю дискусію. У мене немає готових пропозицій, як це може виглядати. Одна з ідей була представлена нашим президентом на початку минулого року - так званий Договір безпеки, і це обговорюється зараз в усіх столицях", - додав він.

Українська "формула миру"

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на саміті "Великої двадцятки" у листопаді представив мирну формулу, яка складається з наступих пунктів:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

У російському міністерстві закордонних справ заявили, що ні з ким не розмовлятимуть на основі цієї формули.

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