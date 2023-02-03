Охоронці диктатора мали ще одну валізку, яка, ймовірно, слугувала щитом.

Російський диктатор Володимир Путін привіз "ядерну валізку" на святкування Сталінградської битви. Крім того, один з його помічників мав ще одну валізку, ймовірно це був складний щит для захисту від можливого замаху.

Як повідомляє британське видання Mirror, обидва помічники з валізками перебували поряд з диктатором під час церемонії покладання квітів до вічного вогню у меморіалі загиблим радянським солдатам у Другій світовій.

До речі, до меморіалу Путін прибув на броньованому лімузині Aurus у супроводі кортежу з 25 автомобілів, зокрема "швидкої допомоги".

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Територію, де перебував диктатор, контролювали снайпери, а губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова підпустили до Путіна тільки після того, як він відбув дев'ятиденний карантин.

Як пише видання, жителям міста у цей день наказали взяти відпустку, щоб не з'являтися на вулицях, де перебував Путін. Ба більше, місцева влада зробила все, щоб Путін не бачив бідності свого народу. Напередодні його візиту в місті знесли будинки, які майже розвалилися, а також відловили безпритульних собак.

Ядерні погрози Путіна

У Кремлі вже неодноразово погрожували застосувати ядерну зброю проти України та країн Заходу. Російські пропагандисти пропонували перетворити українські міста на радіоактивний попіл. Екс-президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що програш ядерної держави може спровокувати початок ядерної війни.

Після цього глава Російської Православної церкви Патріарх Кирил сказав, що бажання знищити РФ означатиме кінець світу.

22 січня глава Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що удари по Росії західним озброєнням "призведуть до відповідних заходів більш потужної зброї".

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