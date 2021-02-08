У центрі Києва через аварію понад 80 житлових будинків залишились без опалення та гарячого водопостачання.

У Києві, на Печерську, через аварію 86 житлових будинків залишились без опалення та гарячого водопостачання.

Як повідомила прес-служба міської держадміністрації з посиланням на КП «Київтеплоенерго», вночі було виявлено пошкодження трубопроводу за адресою: вулиця Лаврська, 13.

Аварійна бригада «Київтеплоенерго» оперативно локалізувала місце пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують сьогодні до кінця дня.

Як зазначається, пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (1987р.).

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька