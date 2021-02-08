Ремонтні роботи планують завершити сьогодні до кінця дня / фото КМДА
У Києві, на Печерську, через аварію 86 житлових будинків залишились без опалення та гарячого водопостачання.
Як повідомила прес-служба міської держадміністрації з посиланням на КП «Київтеплоенерго», вночі було виявлено пошкодження трубопроводу за адресою: вулиця Лаврська, 13.
Аварійна бригада «Київтеплоенерго» оперативно локалізувала місце пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують сьогодні до кінця дня.
Як зазначається, пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (1987р.).
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