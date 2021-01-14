Більшість працюватимуть по буднях у робочі години, однак є і цілодобові.

Від сьогодні в Києві й Одесі запрацювали пункти обігріву.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Пункти обігріву у Києві

У столиці відкрито 32 локації, де можна випити гарячого чаю, отримати першу медичну допомогу або ж навіть узяти теплий одяг. З 9:00 ранку всі пункти мали уже функціонувати, але деякі вчасно не відкрились. Пункти обігріву облаштували в будівлях комунальних підприємств та житлово-експлуатаційних дільниць. Більшість працюватимуть по буднях у робочі години, однак є і цілодобові - таких 10 штук, по одному на кожний район.

Пункти обігріву в Одесі

Як повідомили журналістам у мерії Одеси, у зв'язку з істотним похолоданням муніципальні структури Одеси 14 січня розгорнули пункт обігріву неподалік від залізничного вокзалу - на Куликовому полі.

«На Куликовому полі розгорнули пункт Приморська райадміністрація міста спільно з громадською організацією «Нове життя». У свою чергу КП «Одесміськсвітло» забезпечило його підключення до електроенергії, а департамент міського господарства - дровами», - повідомили в мерії.

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Відзначається, що в пункті, який становить собою великий павільйон, кожен бажаючий зможе зігрітися і отримати тепле пиття.

На підлогу покладені дерев'яні піддони, встановлено столи і лавки, на стінах - аркуші з попередженнями про необхідність дотримання санітарних норм тощо.

За словами керівника «Нового життя» Федора Герасимова, ця тимчасова споруда може прийняти одночасно близько 150 людей. Загалом, в ньому чергують близько 20 волонтерів (змінюються позмінно), надається необхідна долікарська допомога (перев'язка ран та ін.), а також консультація психолога.

Передбачається, що пункт обігріву працюватиме цілодобово, аж до нормалізації погодних умов.

Як уточнили в прес-службі мерії, завтра Суворовська райадміністрація міста спільно з підрозділами ДСНС розгорне ще один пункт обігріву в Суворовському районі міста - на перетині вулиць Бочарова і Жоліо-Кюрі.

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Автори: Олег Давигора, Лариса Козова